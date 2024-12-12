Sentite Berisha: "Con la Fiorentina sarà come una finale, ho fiducia. E magari faccio anche gol"

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Valon Berisha, centrocampista del LASK con un passato alla Lazio, si è soffermato sulla Fiorentina in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in vist...

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Valon Berisha, centrocampista del LASK con un passato alla Lazio, si è soffermato sulla Fiorentina in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in vista della partita di Conference League: "Per noi le prossime due gare saranno finali, specie con la Fiorentina, sarà molto difficile perché loro in casa non hanno ancora perso in stagione, e poi il Viking in Austria, ma ho fiducia di farcela. Ikonè mi piace molto. Kean è diventato un grande attaccante, il mio amico Cataldi l’ho visto segnare domenica, incredibile. Peccato non ci sia oggi. Eravamo grandi amici alla Lazio, avevamo 23-24 anni, si scherzava tanto. Magari con la Viola riesco pure a segnare"

TMW SCRIVE: “DOPO L’ADDIO BIRAGHI-PARISI, LA FIORENTINA SI MUOVERÀ PER UN VICE-GOSENS A GENNAIO”

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-dopo-laddio-biraghi-parisi-la-fiorentina-si-muovera-per-un-vice-gosens-a-gennaio/280575/