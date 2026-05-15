Risolto il contratto di Pioli. TMW si interroga: "Segnale che ha deciso di ripartire?"

A novembre il mister era stato esonerato dalla Fiorentina

Scrive TMW, Stefano Pioli la scorsa estate aveva addirittura parlato di possibile qualificazione in Champions League, poi le cose però sono andate in maniera diversa e così a novembre è arrivato l'esonero da parte della Fiorentina. Oggi il club gigliato ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver risolto il contratto fino al 2028 con l'ex allenatore di Inter, Milan, Al Nassr, Lazio e Bologna.

La domanda che sorge spontanea adesso è la seguente: perché è arrivata solo oggi questa notizia? Alla società di Commisso sicuramente conviene non pagare più un tecnico che ormai non guida più la squadra Ad da oltre 6 mesi, ma può essere anche intesa come un segnale che Pioli abbia deciso che è l'ora di ripartire dopo un periodo di stop momentaneo. Con i campionati che stanno per concludersi, il 60enne vuole tenersi tutte le porte aperte per il 2026-2027.