Rescissione Pioli? Nazione rivela: “Un lungo lavoro iniziato a novembre da Ferrari”

La Fiorentina aveva bisogno di liberarsi di quel vincolo così pesante dal lato economico

Il lavoro dei dirigenti della Fiorentina è partito subito dopo l'esonero del 4 novembre, una volta compreso che nell'immediato non sarebbe stato possibile trovare un accordo con l'entourage di Stefano Pioli per la rescissione consensuale del lungo e ricco contratto firmato a metà luglio. Ma la Fiorentina aveva bisogno di liberarsi di quel vincolo così pesante dal punto di vista economico ed è stato il dg Alessandro Ferrari a cominciare un lungo lavoro diplomatico che nel corso dei mesi ha portato all'accordo di venerdì, concluso anche col contributo del ds Paratici.

Le parti si sono venute incontro. La Fiorentina ha concesso qualcosa in più dell'anno di contratto trascorso, il tecnico ha rinunciato a una parte di quel che restava. Stima rimasta immutata (tra il dg Ferrari, Pioli e anche il suo procuratore il rapporto umano è sempre rimasto buono), adesso il tecnico emiliano sarà libero di cercarsi una nuova squadra. Lo scrive La Nazione.