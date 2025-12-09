Sosa attacca Dodo: “Non si può vedere uno che festeggia per una rimessa laterale quando sei ultimo”

A BLab Live è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Pampa Sosa per parlare della Fiorentina e di Dodo: “La Fiorentina è una squadra di presuntuosi e già alla quarta giornata dissi che avrebbe faticato molto. Il responsabile di tutto è Pioli che ha trasmesso una grande presunzione a tutti e così hanno iniziato a credere di essere più forti di quello che sono perché hanno avuto uno che è andato in Arabia per soldi e vuole giocatori top per ambire a traguardi grossi.”

Prosegue: “Non mi piace parlare di chi non c’è più, ma è lui che ha dato l’impronta alla squadra, ma è inaccettabile vedere uno come Dodò che festeggia per una rimessa laterale, ma dove siamo!? Sei ultimo e ti carichi per un fallo guadagnato, ma scherziamo!?.”