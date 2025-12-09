9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sosa attacca Dodo: “Non si può vedere uno che festeggia per una rimessa laterale quando sei ultimo”

News

Sosa attacca Dodo: “Non si può vedere uno che festeggia per una rimessa laterale quando sei ultimo”

Mirko Carmignani

9 Dicembre · 14:12

Aggiornamento: 9 Dicembre 2025 · 14:12

TAG:

#FiorentinadodoPiolisosa

Condividi:

di

L'ex attaccante del Napoli è intervenuto per parlare della Fiorentina e del ruolo di Dodo in questa squadra

A BLab Live è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Pampa Sosa per parlare della Fiorentina e di Dodo: “La Fiorentina è una squadra di presuntuosi e già alla quarta giornata dissi che avrebbe faticato molto. Il responsabile di tutto è Pioli che ha trasmesso una grande presunzione a tutti e così hanno iniziato a credere di essere più forti di quello che sono perché hanno avuto uno che è andato in Arabia per soldi e vuole giocatori top per ambire a traguardi grossi.”

Prosegue: “Non mi piace parlare di chi non c’è più, ma è lui che ha dato l’impronta alla squadra, ma è inaccettabile vedere uno come Dodò che festeggia per una rimessa laterale, ma dove siamo!? Sei ultimo e ti carichi per un fallo guadagnato, ma scherziamo!?.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio