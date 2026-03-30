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Gazzetta: “Da Pioli a Vanoli tante cose sono cambiate modulo compreso, difesa a livelli accettabili”

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Gazzetta: “Da Pioli a Vanoli tante cose sono cambiate modulo compreso, difesa a livelli accettabili”

Redazione

30 Marzo · 08:57

Aggiornamento: 30 Marzo 2026 · 08:57

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Il mese di aprile sarà fondamentale per la Fiorentina

Ancora un giorno di riposo, poi la ripresa al Viola Park con la testa solo al Verona. Il mese di aprile sarà fondamentale per la Fiorentina per mettere al sicuro la salvezza e la rincorsa di primavera comincerà dal Bentegodi, dove sabato affronterà l’Hellas quasi spacciato.

A marzo, eccezion fatta per l’incidente di percorso di Udine, la Viola ha ritrovato solidità in difesa e l’obiettivo è mantenerla per blindare (o addirittura migliorare) la quintultima posizione, rimanendo a debita distanza dalla zona rossa. Dopo gli 8 gol incassati tra campionato e Conference in 5 partite a febbraio, con il rovinoso scivolone del 2 marzo a Udine, la Viola si è rimessa in bolla dimezzando le reti subite nei successivi 5 match.

Un trend in controtendenza con la prima parte di stagione, quando la Fiorentina era un colabrodo e la sua eccessiva fragilità è stata una delle cause della sua caduta. Con il passaggio del testimone tra Stefano Pioli e Paolo Vanoli tante cose sono cambiate, a cominciare dal modulo, e la difesa è tornata a rendere a livelli accettabili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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