15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta svela: “La Fiorentina potrebbe richiamare Pioli che è sotto contratto fino al 2028”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta svela: “La Fiorentina potrebbe richiamare Pioli che è sotto contratto fino al 2028”

Redazione

15 Dicembre · 09:24

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 09:24

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Pioli naufragato dopo dieci giornate

Se affidarsi, come a Mainz, alla soluzione interna di Daniele Galloppa che vola con la sua Primavera capolista solitaria e anche ieri ha battuto il Cesena. Oppure richiamare Stefano Pioli che è sotto contratto fino a giugno del 2028 a tre milioni netti l’anno. E poi c’è l’ipotesi lachini, già giocatore e allenatore viola. Pioli in particolare non si è lasciato benissimo col club perché non ha voluto rinunciare al suo ingaggio. Era convinto, però, di riuscire a salvare quella squadra che in estate pensava addirittura di rendere on fire e trascinare tra le prime quattro.

È naufragato dopo dieci giornate e dopo di lui anche Pradé, che ha costruito una squadra con tante lacune anche se ha inserito tanti nuovi innesti e prospetti interessanti. Che, però, hanno deluso, e saranno difficili da piazzare a gennaio. Perché chi prende al mercato di riparazione, dove si cercano uomini per svoltare, ragazzi che sembrano anime perse? Come cantava il cantante tifoso Piero Pelù nel suo mitico Diablo, «Ma oggi il Paradiso è un’astuta bugia». E l’incubo della B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio