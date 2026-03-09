9 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Fiorentina senza idee, vittima dello stesso virus che la colpì con Pioli. Siamo al paradosso”

Rassegna Stampa

Cecchi: “Fiorentina senza idee, vittima dello stesso virus che la colpì con Pioli. Siamo al paradosso”

Redazione

9 Marzo · 09:46

Aggiornamento: 9 Marzo 2026 · 09:46

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

"Perché ciò sia risuccesso resta un mistero"

Su La Nazione Stefano Cecchi ha scritto: “Due partite , Udinese e Parma, un solo tiro in porta. Se c’è un indicatore che rivela cosa è oggi la Fiorentina, eccolo qua. Una squadra pavida, prigioniera delle proprie paure, senza un’idea di gioco a sostenerne la benché minima ambizione offensiva. Una squadra che, improvvisamente, è tornata vittima dello stesso virus che la colpì al tempo di Pioli, depotenziandola e rendendola di fatto una non-squadra. Perché ciò sia risuccesso resta un mistero. 

Nella mia testa e forse anche in quella di Vanoli. Di certo, a tutto ciò si aggiunge una mancanza di fuoco anch’essa censurabile. C’era un tempo in cui contestavamo Ranieri per i suoi (oggettivi) eccessi temperamentali. Oggi siamo al paradosso di una squadra che pecca in toto di eccessiva pacatezza, senza un lampo, una fiamma, un urlo a renderla caratterialmente incandescente. Roba che nella lotta salvezza certo non aiuta. Che a Cremona il dio inintelligibile del calcio ce la mandi buona e senza vento”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio