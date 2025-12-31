31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pioli, voto 4. Nazione: “Non fa gruppo e il gruppo non lo segue. Tutto diventa un flop”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Pioli, voto 4. Nazione: “Non fa gruppo e il gruppo non lo segue. Tutto diventa un flop”

Redazione

31 Dicembre · 09:48

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 09:48

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Con lui la Fiorentina finisce nel baratro

Stefano Pioli, voto 4. Arriva come il predestinato per far fare alla Fiorentina lo step definitivo nella direzione delle grandi. Si parla di Champions, si sfidano big (e allenatori delle big, vedi Allegri) poi si comincia e in tre, quattro, settimane tutto diventa un flop. Pioli non fa gruppo. Il gruppo non lo segue. I risultati non arrivano. Di esonero o dimissioni si comincia a parlare tardi, troppo tardi, perchè l’ex viola ha un contratto super. Da campione d’Italia – come era stato con il Milan –, da uomo che ha disposizione Ronaldo – come era stato in Arabia –. La Fiorentina finisce nel baratro. Senza gioco, senza idee, con la supponenza di uno spogliatoio che Pioli non ha in mano. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio