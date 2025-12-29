Gazzetta, Paratici vuole esonerare Vanoli se perde con la Cremonese, ma Pioli non tornerà

La Gazzetta in edicola oggi si sofferma sul futuro della panchina della Fiorentina. Questo quanto riportato sulla rosea: “Il primo atto della gestione di Paratici in viola sarà focalizzato proprio sull’allenatore e ad ora filtra fiducia e stima verso Vanoli ma la sfida alla Cremonese sarà inevitabilmente decisiva. Il prossimo nuovo dirigente viola, dovrà capire se il tecnico attuale abbia in mano la situazione di campo e di spogliatoio. In pratica se sia l’uomo giusto per salvarsi o se serva un altro traghettatore. La Fiorentina ad ora non prende in considerazione niente di diverso che andare avanti con Vanoli, neanche un ritorno di Pioli per cui fra l’altro andrebbero valutati il rapporto con lo spogliatoio ed eventuali strascichi post-esonero. Ma visto che è ancora sotto contratto a 3 milioni l’anno fino al 2028, una telefonata Paratici potrebbe pure fargliela. Se un ritorno di Pioli non venisse preso in esame, adesso sarebbe difficile capire le alternative.