29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta, Paratici vuole esonerare Vanoli se perde con la Cremonese, ma Pioli non tornerà

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

29 Dicembre · 09:40

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 09:40

TAG:

FiorentinaParaticiPioliVanoli

di

La Gazzetta fa il punto sulla panchina della Fiorentina ribadendo che Vanoli rischia molto in caso di non vittoria con la Cremonese

La Gazzetta in edicola oggi si sofferma sul futuro della panchina della Fiorentina. Questo quanto riportato sulla rosea: “Il primo atto della gestione di Paratici in viola sarà focalizzato proprio sull’allenatore e ad ora filtra fiducia e stima verso Vanoli ma la sfida alla Cremonese sarà inevitabilmente decisiva. Il prossimo nuovo dirigente viola, dovrà capire se il tecnico attuale abbia in mano la situazione di campo e di spogliatoio. In pratica se sia l’uomo giusto per salvarsi o se serva un altro traghettatore. La Fiorentina ad ora non prende in considerazione niente di diverso che andare avanti con Vanoli, neanche un ritorno di Pioli per cui fra l’altro andrebbero valutati il rapporto con lo spogliatoio ed eventuali strascichi post-esonero. Ma visto che è ancora sotto contratto a 3 milioni l’anno fino al 2028, una telefonata Paratici potrebbe pure fargliela. Se un ritorno di Pioli non venisse preso in esame, adesso sarebbe difficile capire le alternative.

