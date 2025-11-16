16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrari: “Like Pongracic? Sciocchezze ma lo spogliatoio non era contro Pioli. Con Vanoli 3h di colloquio”

Rassegna Stampa

Ferrari: “Like Pongracic? Sciocchezze ma lo spogliatoio non era contro Pioli. Con Vanoli 3h di colloquio”

Redazione

16 Novembre · 09:23

Aggiornamento: 16 Novembre 2025 · 09:23

TAG:

FerrariFiorentinaPioliVanoli

Condividi:

di

"Vanoli? Ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrrari ha sottolineato: “Like di Pongracic? No, e non si dovrebbe vedere. Sono ragazzi e qualche volta fanno anche delle sciocchezze. Però non vorrei che passasse il messaggio che lo spogliatoio era contro Pioli perché non è vero. I primi a sentirsi responsabili per la nostra classifica sono proprio i giocatori.

Vanoli? Ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio