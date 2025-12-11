11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:24

Commisso: “Pioli è stato un investimento importante e lui voleva Firenze ma i risultati non sono arrivati”

Commisso: “Pioli è stato un investimento importante e lui voleva Firenze ma i risultati non sono arrivati”

Il commento di Rocco Commisso su quello che non ha funzionato nella scelta di affidare la panchina viola a Stefano Pioli

Intervistato all’interno dell’edizione cartacea de La Nazione, Rocco Commisso è tornato a parlare della scelta di inizio stagione di affidare la panchina a Stefano Pioli.

Sul fallimento della gestione Pioli:
“Eravamo partiti con tutti i presupposti per poter migliorare quanto ottenuto la scorsa stagione. Un mercato importante, nelle cifre. E’ stato un investimento importante e, come sempre, abbiamo valutato ogni decisione con attenzione. Eppure le scelte suggerite non lasciavano presagire che saremmo stati ora in questa condizione. Lo abbiamo cercato e lui voleva tornare a Firenze dopo l’esperienza in Arabia e con la volontà di intraprendere un percorso lungo in una città che gli è rimasta nel cuore. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e i risultati non sono arrivati”

