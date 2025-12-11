Commisso: “Pioli è stato un investimento importante e lui voleva Firenze ma i risultati non sono arrivati”

Intervistato all’interno dell’edizione cartacea de La Nazione, Rocco Commisso è tornato a parlare della scelta di inizio stagione di affidare la panchina a Stefano Pioli.

Sul fallimento della gestione Pioli:

“Eravamo partiti con tutti i presupposti per poter migliorare quanto ottenuto la scorsa stagione. Un mercato importante, nelle cifre. E’ stato un investimento importante e, come sempre, abbiamo valutato ogni decisione con attenzione. Eppure le scelte suggerite non lasciavano presagire che saremmo stati ora in questa condizione. Lo abbiamo cercato e lui voleva tornare a Firenze dopo l’esperienza in Arabia e con la volontà di intraprendere un percorso lungo in una città che gli è rimasta nel cuore. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e i risultati non sono arrivati”