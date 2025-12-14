Bucchioni: “Richiamerei Pioli con un dirigente esperto, i dirigenti da Ferrari in giù sono inadeguati”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni nel corso del suo editoriale su Tuttomercatoweb ha parlato della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

“Ma la notizia più clamorosa della quindicesima giornata è la sconfitta in casa della Fiorentina nello spareggio salvezza con il Verona. Un disastro viola che ha radici profonde in una società che dopo la morte di Joe Barone non ha più avuto dirigenti veri, esperti, capaci. I veleni delle dimissioni di Palladino hanno squassato lo spogliatoio, neppure Pioli ce l’ha fatta a dare un senso a una squadra nata per la Champions. L’assenza del presidente Commisso, purtroppo alle prese con gravi problemi personali, ha fatto il resto.

Oggi, da Ferrari in giù, i dirigenti sono inadeguati.

Vanoli non ha avuto il coraggio di mettere qualcosa di suo, ha fatto peggio di Pioli, è già da esonero. Se Commisso vuole provare una salvezza già disperata, deve azzerare immediatamente tutta la dirigenza, poi mettere la Fiorentina in mano a gente esperta e ce ne sono di bravi dirigenti liberi, da Marino a Giuntoli, magari richiamando Pioli visto che in giro faccio fatica a trovare un allenatore giusto per uno spogliatoio devastato.

A gennaio, ovviamente, vanno anche tagliati i giocatori non adatti alla missione-salvezza, quelli con il nome, ma senza sostanza, per immettere gente di carattere, pronta a tentare un’impresa disperata.”