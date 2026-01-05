Nonostante i 1000 errori Vanoli ha fatto il doppio dei punti di Pioli. Adesso c’è speranza

La Fiorentina ieri ha battuto la Cremonese per 1-0 grazie alla rete allo scadere di Moise Kean. La squadra viola così ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in casa ed ha accorciato pesantemente la classifica. Non è più all’ultimo posto ma è salita al 18esimo, se pur a pari punti, e adesso è a -3 dalla salvezza. Aldilà della classifica la partita di ieri apre uno spiraglio nelle speranze di società e tifosi di salvarsi. La Fiorentina ha dominato dal primo all’ultimo minuto, giocando un calcio anche gradevole e senza mai correre pericoli concreti. Partita che fa il filotto con quella di Parma ed Udinese e Verona. Tutte partita in cui i calciatori viola hanno giocato meglio dell’avversario. Le prime 4 partite in cui i viola sono sembrati una squadra di calcio.

Vanoli sembra aver rimesso a posto la squadra soprattutto da un punto di vista atletico. Si vede ad occhio nudo che hanno un passo diverso. Lo si nota soprattutto quando c’è da andare a recuperare palla, fino a pochi mesi fa gli avversari saltavano i calciatori viola con facilità lasciandoli sempre lì sul posto e andando via in allungo. Oggi non è più così. Poi con il 4-3-3 anche tanti aspetti tattici sono migliorati. Comuzzo è tornato a fare il Comuzzo, si riesce a difendere più aggressivi e ad avere una manovra più ariosa.

C’è un dato che sottolinea quanto sia stata disastrosa la gestione Pioli. Infatti nonostante gli errori fatti da Vanoli, il tempo perso dietro al 3-5-2 e le scene viste a a Sassuolo il tecnico viola ha comunque fatto il doppio dei punti di Pioli con 2 partite in meno. 8 punti in 8 giornate per Vanoli e 4 punti in 10 per Pioli. Il fallimento viola deriva proprio dalla scelta di prendere Pioli. Però quella è una scelta che si poteva anche capire, nessuno al mondo si aspettava questo tracollo. L’errore vero è stato tenerlo fino alla 10º giornata, facendo in modo che distruggesse fisicamente e psicologicamente questa squadra. Un errore da imputare al DS Pradè, che non ha mai avuto il coraggio di sconfessare la sua scelta ed ha abbandonato la nave dopo averla affondata. Al DG Ferrari e a Commisso, una catena di comando che non riesce mai a prendere decisioni tempestive e prova a porre un rimedio solo quando il danno è fatto da diverso tempo