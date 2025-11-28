Si rivede Pioli dopo il fallimento con la Fiorentina: alla Continassa con i campioni della Juve dell'85

Nella clip pubblicata sugli account social ufficiali, si vedono Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz e gli altri calciatori del tecnico Spalletti abbracciare e stringere le mani a Platini, Tacconi e Brio, gi...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2025 12:05

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