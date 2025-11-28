Si rivede Pioli dopo il fallimento con la Fiorentina: alla Continassa con i campioni della Juve dell'85
Nella clip pubblicata sugli account social ufficiali, si vedono Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz e gli altri calciatori del tecnico Spalletti abbracciare e stringere le mani a Platini, Tacconi e Brio, gi...
Nella clip pubblicata sugli account social ufficiali, si vedono Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz e gli altri calciatori del tecnico Spalletti abbracciare e stringere le mani a Platini, Tacconi e Brio, giusto per citarne alcuni. Successivamente, Pioli e compagni hanno voluto ricordare le vittime dell'Heysel visitando "Verso Altrove", il memoriale posizionato a pochi isolati dalla Continassa che celebra i 39 caduti tragicamente allo stadio durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985. Lo scrive Sportmediaset