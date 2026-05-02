TMW rivela: “Nella lista di Malagò come prossimo allenatore della Nazionale c’è anche Pioli”

Pioli è presente nella lista del possibile nuovo presidente della FIGC Malagò

Secondo quanto riportato da TMW tra i possibili candidati per la panchina dell’Italia ci sarebbe anche Pioli: “La corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo anche se le riserve sulle candidature di Malagò e Abete devono essere ancora sciolte. II primo per ora ha incassato l'appoggio della Lega serie A, Associazione calciatori e Associazione Allenatori. Ed oltre alle elezioni del 22 giugno i candidati pensano anche al futuro commissario tecnico della Nazionale. A giugno sarà Silvio Baldini con il suo staff e Antognoni capodelegazione a dirigere le due amichevoli in programma, ma per il futuro i nomi papabili sono altri. Nella lista di Malagò, tra gli altri, secondo quanto riportato anche da Repubblica, ci sarebbe anche quello di Stefano Pioli, reduce dall'esperienza in Arabia, nell'Al Nassr, e da poco più di tre mesi da allenatore della Fiorentina. Arrivato in viola a luglio, Pioli è stato esonerato a novembre avendo ottenuto solo 4 punti ed è ancora sotto contratto con i viola, per altri due anni con un ingaggio di 3 milioni a stagione. Certo è che per accettare l’eventuale ruolo di ct l'ormai ex allenatore viola dovrebbe liberarsi dalla Fiorentina che, da parte sua, risparmierebbe certo due anni di ingaggio.”