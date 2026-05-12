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Tuttosport riporta: "Paratici sta cercando un accordo con Pioli per risolvere il suo contratto"

Il dirigente viola cerca un accordo con l'ex tecnico emiliano ancora sotto contratto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 14:19
Tuttosport riporta: "Paratici sta cercando un accordo con Pioli per risolvere il suo contratto" -
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Il contratto che lega Stefano Pioli alla Fiorentina rappresenta oggi un peso notevole per le finanze del club. L’accordo, che garantisce al tecnico un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2028, sta infatti condizionando le manovre di Fabio Paratici, impegnato nella programmazione tecnica per la prossima stagione.

Per sbloccare la situazione e liberare risorse utili alla ricerca di un nuovo allenatore, il direttore sportivo viola ha avviato i contatti con l'entourage del tecnico parmense. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'obiettivo di Paratici è raggiungere un'intesa per una risoluzione anticipata o una transazione: una soluzione che permetterebbe alla società di chiudere il rapporto contrattuale risparmiando sensibilmente rispetto ai costi previsti dall'accordo originale.

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