Tuttosport riporta: "Paratici sta cercando un accordo con Pioli per risolvere il suo contratto"

Il dirigente viola cerca un accordo con l'ex tecnico emiliano ancora sotto contratto

Il contratto che lega Stefano Pioli alla Fiorentina rappresenta oggi un peso notevole per le finanze del club. L’accordo, che garantisce al tecnico un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2028, sta infatti condizionando le manovre di Fabio Paratici, impegnato nella programmazione tecnica per la prossima stagione.

Per sbloccare la situazione e liberare risorse utili alla ricerca di un nuovo allenatore, il direttore sportivo viola ha avviato i contatti con l'entourage del tecnico parmense. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'obiettivo di Paratici è raggiungere un'intesa per una risoluzione anticipata o una transazione: una soluzione che permetterebbe alla società di chiudere il rapporto contrattuale risparmiando sensibilmente rispetto ai costi previsti dall'accordo originale.