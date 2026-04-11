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Corriere Fiorentino svela: “Infortuni? Fiorentina tra le squadre più virtuose ed il merito è di Pioli”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino svela: “Infortuni? Fiorentina tra le squadre più virtuose ed il merito è di Pioli”

Redazione

11 Aprile · 09:42

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 09:42

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Solo cinque squadre in A meglio della Fiorentina

Con una premessa: la Fiorentina è tra le squadre più virtuose. In serie A infatti, contando tutti gli infortuni di tutti i giocatori, si ha un conto di 90 partite saltate (a cui se ne aggiungono 36 tra Coppa Italia e Conference) e soltanto cinque squadre (Milan 75, Bologna 79, Genoa e Udinese 85 e Atalanta 86) fanno meglio. Merito anche della preparazione molto blanda voluta da Pioli (mirata proprio alla prevenzione) che ha però costretto Vanoli a dover ricostruire atleticamente il gruppo. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

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