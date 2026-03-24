Corriere Fiorentino duro: “Con Pioli forse oggi la Fiorentina sarebbe condannata”

La premessa, doverosa e sulla quale appare ormai difficile discutere, è che senza il cambio di allenatore forse oggi non staremmo qua a discutere di come e quando Kean e soci potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo ma più probabilmente di una squadra ormai condannata ad un orrendo destino. Basta pensare a dov’era la Fiorentina dopo quella tremenda gara interna col Lecce: ultima, con 4 punti raccolti nelle prime 10 giornate e lontana 2 punti dalla salvezza. Oggi, dopo la 30esima giornata, i viola sarebbero salvi, con un punto di margine su Cremonese e Lecce. Sia chiaro. Anche per quanto riguarda Vanoli stiamo parlando comunque di un ruolino di marcia complessivo che in una qualsiasi altra stagione farebbe parlare di fallimento sportivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.