Gazzetta sicura: “Pioli non si è dimesso perché convinto di poter cambiare rotta alla stagione”

La Fiorentina ha ancora sotto contratto Stefano Pioli che era arrivato in viola, dopo l’esperienza in Arabia, la scorsa estate mettendo la firma su un accordo triennale, quindi fino a giugno 2028. Tre anni di contratto a tre milioni di euro netti a stagione lo hanno reso l’allenatore in assoluto più pagato da quando Rocco Commisso è diventato il proprietario del club, ma anche la lunghezza dell’accordo faceva pensare a un rapporto duraturo e con un progetto a lungo raggio, iniziato con grandi ambizioni e obiettivi di livello dopo la crescita del club nelle scorse stagioni.

E invece Pioli è stato esonerato dopo la decima giornata di campionato, a seguito della sconfitta interna contro il Lecce. Ed è stato allontanato dalla società, dopo più di un giorno di riflessione sul da farsi, visto che il tecnico di Parma non ha mai pensato in alcun modo alle dimissioni perché è sempre stato convinto di poter cambiare rotta alla stagione e poter risollevare la situazione della squadra. Al suo posto il 7 novembre è stato ufficializzato Paolo Vanoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.