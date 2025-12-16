Nazione: “Pioli se verrà ricontattato non potrà rifiutarsi di tornare alla Fiorentina salvo se si dimetterà”

Riflessioni in corso. Definizione pratica – specifica del mondo del pallone – quando un club deve rimboccarsi le maniche per trovare un soluzione che chiuda, risolva e resetti un periodo di crisi. E in casa Fiorentina la crisi è profonda. Molto profonda. Con il portone della retrocessione drammaticamente aperto.

Così, il dopo ko con il Verona si è trasformato in una sorta di vertice… continuo con il dg Ferrari e il ds Goretti in filo diretto con gli Stati Uniti (ovvero Rocco Commisso) e sul tavolo una serie di spunti di riflessione che vanno dal futuro di Vanoli, passando per il da farsi con Pioli (ancora ovviamente sotto contratto) fino ad arrivare all’opportunità di mettere sotto contratto un nuovo dirigente sportivo che possa portare a soluzione un progetto salvezza che al momento assomiglia a una scalata del K2.

Detto che Pioli è legato alla Fiorentina da un accordo milionario e che se il club dovesse richiamarlo non potrà rifiutarsi (salvo dimissioni e quindi perdita del maxi-ingaggio), in occasione di Fiorentina-Verona fra gli… addetti ai lavori in tribuna sono stati identificati Ballardini e Gautieri. Normale aggiornamento professione quello dei due allenatori, al momento senza una panchina, ma la loro presenza ha fatto subito pensare. Lo scrive La Nazione.