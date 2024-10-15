Viviano: "Prandelli mi ha fatto una merdata non portandomi all'Europeo. Rimane però un grande uomo"

Viviano racconta il retroscena su Euro 2012: la mancata convocazione da parte di Prandelli e il suo ruolo nelle qualificazioni

L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, è stato ospite a Calcio Selvaggio, dove ha raccontato questo retroscena che risale ad Euro 2012 e coinvolge l'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli. Queste le sue parole:

"All'Europeo 2012? Cesare Prandelli, che saluto, fece una merdata a non convocarmi. Eravamo io, De Sanctis, Buffon e Sirigu. Erano 12 partite di qualificazione, 5 partite le avevo giocate io e il resto le giocò Buffon. Non mi convocò perché mi ero rotto il crociato e rimasi fuori per 6 mesi. Però io ne giocai 5 e Buffon 7, gli altri portieri 0. Però alla fine lo ringrazio, perché è una bravissima persona e mi fece esordire in Nazionale. Nella storia del calcio italiano solo 65 portieri hanno giocato in Nazionale, ed io sono uno di quei 65".

Repubblica svela: “Sottil doveva essere il titolare. La Fiorentina ha rifiutato un’offerta della Lazio per lui”

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-sottil-doveva-essere-il-titolare-la-fiorentina-ha-rifiutato-unofferta-della-lazio-per-lui/272583/