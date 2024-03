Prandelli: “Non ho assolutamente lasciato la Fiorentina per stress. Italiano? Ascolti il cuore”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino, Cesare Prandelli ha anche parlato della Fiorentina e di Italiano: “Hai lasciato la Fiorentina per stress? Assolutamente no. E ci tengo a precisarlo. Era una cosa mia e solo mia, che infatti che ora ho risolto. Sono felice e mi godo la famiglia. E adesso cosa dovrà fare Italiano? Credo che in questi casi non ci sia bisogno di dire molto. Basta ascoltare il cuore. La verità è che ora è quasi impossibile pensare a che Fiorentina sarà, a cosa deciderà di fare Commisso. Sono sicuro però che la squadra troverà la forza per andare avanti. Ho sempre detto che ha grandi potenzialità. Sua moglie, Astori, adesso Joe. Firenze non cambia mai? Non avevo dubbi. Sono un fiorentino acquisito e conosco i sentimenti della città. I tifosi si chiameranno a raccolta l’un l’altro, per Joe e non solo. Per i giocatori sarà una spinta in più”.

