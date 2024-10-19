Prandelli: "Costruire dal basso? Moda. Quando la Fiorentina ha fatto gol su rinvio ho detto finalmente"

L'ex tecnico della Fiorentina commenta la costruzione dal basso e le critiche rivolte all'attaccante viola

L'ex tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, soffermandosi sulla questione della costruzione dal basso e sulle critiche rivolte a Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

"Le mode non vanno seguite perché sono passeggere. Costruire dal basso? Lo si faceva anche 15 anni fa, ma solo quando avevi la possibilità di farlo. Vedo squadre che non riescono a superare la metà campo. La Fiorentina ha fatto gol contro il Milan col rinvio dal portiere e ho detto finalmente.

Critiche a Vlahovic perché gioca poco con la squadra? Menomale. È quello che gli avevo chiesto anch'io, ovvero di giocare poco con noi. L’attaccante deve finalizzare e se viene incontro, fa sponda, gioco, poi in area di rigore chi ci va? Le mezzali? La punta meno viene incontro e meglio è nella manovra”.

Gotti elogia la Fiorentina: “Ha fatto un mercato straordinario, è una squadra completa in tutto il campo”

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