Prandelli non ha dubbi: “La Fiorentina ne verrà fuori, Pioli è bravo”

Prandelli parla della Fiorentina di oggi

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della Fiorentina di oggi: “Mi incuriosisce Gasperini, dentro un progetto che, se prenderà le forme del suo calcio, può divertire e produrre risultati insospettabili al primo anno. La Fiorentina di Pioli, anche, nonostante questi risultati: ma Stefano è bravo, ne verrà fuori. Poi sarà da verificare anche la Juve, che resta sempre la Juve, non ci sbagliamo. E diamo a Chivu un periodo di assemblaggio per le sue teorie: si prenderà l’Inter”.

