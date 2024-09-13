Cassano: "Conte ha la stampa a favore. Prandelli dopo la finale 2012 non lo ha calcolato nessuno"

Antonio Cassano, nel corso del suo podcast con Adani e Ventola, Viva El Futbol, ha parlato della Nazionale del 2012 che è arrivata in finale con Prandelli e quella del 2016 uscita ai quarti con Antoni...

Antonio Cassano, nel corso del suo podcast con Adani e Ventola, Viva El Futbol, ha parlato della Nazionale del 2012 che è arrivata in finale con Prandelli e quella del 2016 uscita ai quarti con Antonio Conte. La sua considerazione:

"L'Italia di Conte aveva Bonucci, Chiellini, Barzagli, Barzagli, De Rossi, sono già cinque giocatori importantissimi, non cambiava molto dalla Nazionale di adesso con la differenza che nella formazione di Conte c'erano 5 giocatori di livello internazionale. Io mi ricordo come siamo usciti, c'è un problema, noi siamo tornati in Italia dopo la finale persa contro la Spagna all'Europeo, non ci ha calcolati nessuno nonostante la finale. Conte è uscito ai quarti ed è tornato come un Re. Questa è la differenza tra quando ha la stampa buona e la stampa meno buona. Con Prandelli facevamo un calcio meraviglioso, ha fatto un miracolo clamoroso. Non se l'è calcolato nessuno. Conte è tornato come il salvatore della patria, sembrava avessimo vinto 3 coppe dei campioni e un mondiali..."

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