Prandelli: "Palladino? Ha dovuto rivedere i suoi piani nella Fiorentina. Al Maradona trovi sempre grandi motivazioni"

Il Napoli deve ripetersi contro la Fiorentina e non sarà semplice

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, a Il Mattino parla della lotta Scudetto che, però, potrebbe coinvolgere anche la Juventus, qualora dovesse battere l’Atalanta nel prossimo turno. Queste le dichiarazioni dell’ex Ct della Nazionale:

Che gara si aspetta da Napoli-Fiorentina?

"Con l’Inter in certi momenti ho visto la perfezione. Ovvero il coraggio di attaccare in maniera costante senza mai consentire nulla, l’elastico di reparto senza una pecca, la qualità nella giocata, un’insolita imprevedibilità nelle giocate. Il Napoli deve ripetersi e non sarà semplice. La vera scommessa è questa".

Su Palladino:

"Ha dovuto rivedere i suoi piani e ha saputo alternare belle prove come quella con l’Inter ad altre deludenti. Ma quando giochi al Maradona, trovi sempre grandi motivazioni".