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Prandelli: "Ho allenato Vlahovic alla Fiorentina, è fortissimo. Uscirà rafforzato da questo momento difficile"

L'ex allenatore della Fiorentina Prandelli ha elogiato Vlahovic, sottolineando che uscirà dal periodo difficile da grande giocatore qual è

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 13:38
Prandelli: "Ho allenato Vlahovic alla Fiorentina, è fortissimo. Uscirà rafforzato da questo momento difficile" -
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Chi meglio di Cesare Prandelli conosce Dusan Vlahovic? L'ex tecnico della Fiorentina, che ha allenato il serbo nella sua parentesi in viola, facendolo esplodere, ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Io piuttosto che rinunciarci, giocherei sempre con lui e Kolo Muani insieme. Ma ogni esperienza ti migliora e sono convinto che Dusan uscirà più forte caratterialmente da questo momento. Ne sono certo perché lo vedo entrare sempre con lo spirito giusto".

Chi prenderebbe tra Kenan Yildiz e Ademola Lookman per la sua squadra dei sogni?
"Vlahovic. Ho allenato Dusan a Firenze e lo considero fortissimo. Chi tra lui e Victor Osimhen? Parliamo di attaccanti top, ma la domanda è un'altra. Che caratteristiche vorrà Thiago Motta dal suo centravanti?".

Se i Percassi la chiamassero per il dopo Gian Piero Gasperini, che cosa risponderebbe? Prenderebbe in considerazione l'ipotesi
"Sono legato all'Atalanta, è famiglia per me: ma ho fatto una scelta e non torno indietro". Lo riporta TMW.

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