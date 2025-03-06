Prandelli: "Ho allenato Vlahovic alla Fiorentina, è fortissimo. Uscirà rafforzato da questo momento difficile"

L'ex allenatore della Fiorentina Prandelli ha elogiato Vlahovic, sottolineando che uscirà dal periodo difficile da grande giocatore qual è

Chi meglio di Cesare Prandelli conosce Dusan Vlahovic? L'ex tecnico della Fiorentina, che ha allenato il serbo nella sua parentesi in viola, facendolo esplodere, ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Io piuttosto che rinunciarci, giocherei sempre con lui e Kolo Muani insieme. Ma ogni esperienza ti migliora e sono convinto che Dusan uscirà più forte caratterialmente da questo momento. Ne sono certo perché lo vedo entrare sempre con lo spirito giusto".

Chi prenderebbe tra Kenan Yildiz e Ademola Lookman per la sua squadra dei sogni?

"Vlahovic. Ho allenato Dusan a Firenze e lo considero fortissimo. Chi tra lui e Victor Osimhen? Parliamo di attaccanti top, ma la domanda è un'altra. Che caratteristiche vorrà Thiago Motta dal suo centravanti?".

Se i Percassi la chiamassero per il dopo Gian Piero Gasperini, che cosa risponderebbe? Prenderebbe in considerazione l'ipotesi

"Sono legato all'Atalanta, è famiglia per me: ma ho fatto una scelta e non torno indietro". Lo riporta TMW.