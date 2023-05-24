Prandelli confessa: "Stasera non guarderò la partita, emotivamente sono ancora troppo coinvolto"

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, l'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha così parlato in vista della finale di Coppa Italia di questa sera che vedr...

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, l'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha così parlato in vista della finale di Coppa Italia di questa sera che vedrà i viola affrontare l'Inter all'Olimpico: "La Fiorentina gioca un calcio molto interessante, sempre molto verticale, sicuramente Italiano non ha preso da me. Una volta era diverso il calcio, era per allenatori come Trapattoni, come Mourinho che sanno gestire i campioni, è difficile replicare le gestioni come le loro. Stasera sarà una bella finale. In una partita secca può succedere di tutto. La Fiorentina se la giocherà a viso aperto, vedo un 50/50. Dipdenderà molto dagli episodi. Non guarderò la partita stasera, emotivamente sono ancora troppo coinvolto".

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