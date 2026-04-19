Prandelli su Vlahovic: "Va rinnovato perché è un attaccante da 30 gol come era a Firenze e può fare benissimo"

L'ex tecnico gigliato ha lodato il suo ex attaccante ai tempi della Fiorentina

Cesare Prandelli, storico ex tecnico della Fiorentina, ha analizzato il futuro della Juventus in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare su Dusan Vlahovic. Per l'allenatore non ci sono esitazioni sulla strategia societaria: «Non avrei il minimo dubbio sul rinnovo di Dusan. Dopo i prolungamenti di Spalletti, Yildiz, McKennie e Locatelli, confermerei certamente anche lui: non dimentichiamo che, nonostante una stagione sfortunata per via dei problemi fisici, è un calciatore di soli 26 anni».

Questa profonda fiducia nel centravanti serbo condiziona anche il suo parere in ottica calciomercato. Interpellato su chi preferirebbe vedere a Torino tra Bernardo Silva e Lewandowski, Prandelli punta tutto sul talento portoghese: «Sceglierei Bernardo Silva senza pensarci due volte. Il motivo è semplice: il grande centravanti la Juventus lo ha già e si chiama Vlahovic. Dusan ha dimostrato con i gol e con la leadership di essere all'altezza di questa maglia. Conoscendolo bene, sono certo che se la salute lo assiste, con Spalletti in panchina possa tranquillamente raggiungere i 25-30 gol stagionali».