Prandelli non ha dubbi: “Ripresa della Fiorentina? Verticalizzano di più e hanno scelto la punta titolare”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha così parlato della possibilità dei Viola di vincere un trofeo in questa stagione: “Ce lo auguriamo. La Fiorentina ha attraversato un momento particolare, ma secondo me Italiano ha inquadrato meglio le caratteristiche dei suoi giocatori. I suoi sono attaccanti che hanno bisogno di spazio e profondità, nelle ultime partite ha tolto magari un paio di passaggi nella costruzione in favore della verticalizzazione. La chiave di lettura è questa, e l’ho sempre detto: verticalizzare e scegliere una punta. L’ha fatto con Cabral, ora ha un’alternativa importante come Jovic. Più tieni il pallone e meno spazi hai, ma se hai attaccanti che ne hanno bisogno… Possono fare un finale di stagione importante, hanno idee, sono organizzati e sanno costruire”.