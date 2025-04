Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Fiorentina: “Tanti dimenticano quello che è successo alla Fiorentina, il dramma umano di Bove che ha colpito anche i compagni. E pol lui era anche l’ago tattico della squadra. Ma Palladino sta facendo benissimo. Quando Commisso ha detto che qualcuno voleva spingerlo al licenziamento, se fossi stato in Palladino avrei chiesto: “Chi?”. Non è mai facile a Firenze, la città e il tifo ti entrano dentro”.