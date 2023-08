Prandelli: “Fiorentina squadra da battere in Conference. Beltran ha colpi di livello. Italiano allenatore lanciato” 

Cesare Prandelli ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina quest’anno sarà la squadra da battere in Conference League. E’ alla terza stagione a Firenze, quella in cui di solito si raccolgono i frutti dell’ottimo lavoro svolto nei primi due anni. Vincenzo, che è stato anche un mio giocatore, è un allenatore lanciato: mi aspetto una Fiorentina protagonista in Conference e più continua anche in campionato. Arthur sarebbe stato benissimo anche nella Fiorentina dei miei tempi. Nzola? Quando si conosce l’allenatore non si sbaglia. Beltran? Ho visto solo qualche video, ha colpi da attaccante di livello. Gli consiglierei di trarre energia dall’amore di Firenze per la Fiorentina. Amrabat? Non mi stupirei di vederlo alla Juve”.

