Prandelli: "Palladino? Ci farà divertire. Nico va lasciato libero di esprimersi. Kean? Serve ruolo definitivo"
Non mi sento il merito di averlo fatto esplodere, le cose si fanno in due
Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha così parlato a La Nazione: "Mercato viola statico? E' normale. Un tempo le squadre erano già pronte prima del ritiro. Oggi ci vuole molto più tempo. La fretta non porta niente. I colpi verranno fatti all'ultimo. Palladino? Con lui ci divertiremo. Ha uno sguardo sveglio e furbo, ha voglia di fare grandi cose per la Fiorentina. A Monza ha dimostrato il suo valore cambiando spesso il modulo. Non è un fanatico del ruolo e questa è una dote fondamentale. Le ricorda qualcuno? Si, Gilardino. Hanno a cuore i giovani e valorizzano le rose che hanno a disposizione. Ci regaleranno emozioni nelle prossime stagioni.
Kean? Potenzialmente è fortissimo, ma l'allenatore dovrà essere bravo a trovargli un ruolo definitivo. Non può continuare a variare mille posizioni, deve farne uno bene e stop. Secondo me può segnare molti gol perché i movimenti non gli mancano, per questo deve stare davanti. Vlahovic? Non mi sento il merito di averlo fatto esplodere, le cose si fanno in due. La fiducia è fondamentale per rendere al meglio e lui ha una voglia incredibile di arrivare. Nico Gonzalez? Non credo possa partire. In campo deve essere lasciato libero di esprimersi e non relegato negli ultimi trenta metri. Il possesso palla mette in difficoltà gli attaccanti, perché si toccano troppi palloni prima di arrivare a cercare il centravanti. La punta prima partecipava meno alla manovra ma era pronto a buttarla sempre dentro".
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