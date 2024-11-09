Prandelli: "La Fiorentina rischia con il Verona, squadra solida e con grande carattere"

L'ex allenatore viola si è espresso sulla gara di domani del Franchi tra la Fiorentina di Palladino ed il Verona di Zanetti

Sul Corriere di Verona ha parlato l'ex tecnico viola Cesare Prandelli che ha presentato la gara di domani tra la Fiorentina ed il Verona al Franchi alle 15: "I viola sono favoriti perché vivono un bel momento e stanno facendo bene, non credo che la sfida di Conference influenzi il rendimento del campionato perché Palladino cambierà squadra radicalmente. Sarà un match aperto perché il Verona ha vinto con la Roma ed è una squadra solida con ottime individualità, quindi, può capitare di tutto. Non è una partita semplice e non va presa sottogamba. La Fiorentina viaggia forte e avrà un grande pubblico che la spingerà durante la partita per raggiungere un grande obbiettivo come quello di consolidare il terzo posto in classifica. Mi piacciono entrambi i tecnici perché hanno saputo plasmare le loro squadre in un momento di difficoltà, vuol dire che hanno grandi idee e carattere, sono due che non hanno paura di scegliere."

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