Prandelli non ha dubbi: “La Fiorentina deve lottare per la Champions. Firenze è straordinaria”

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio 1 dove ha parlato del momento della Fiorentina alla luce della vittoria col Bologna: “La struttura è importante e l’obiettivo dovrebbe essere quello di stare nella top 4. L’ambiente e i giocatori oggi hanno molte più certezze. La piazza è straordinaria e quello è l’obiettivo. Triplo impegno? Non si può scegliere, le rose hanno 25 elementi e la gestione deve essere orientata a far rimanere il gruppo saldo. Fiorentina sorpresa del campionato? Per me mentalmente deve lottare per la Champions, il gioco è consolidato e gli stimoli sono tantissimi a Firenze. Penso che davvero possa lottare per un grande traguardo”.