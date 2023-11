Dodò e la sua grande voglia di tornare, il terzino è convinto di potercela fare già per gennaio

Dodo oggi è tornato a correre ed ha mostrato i progressi dopo l’infortunio gravissimo al ginocchio rimediato nella gara di Udine. Il terzino brasiliano si è operato a settembre a Roma ma la sua voglia di ritornare in campo è tantissima. Seppur in tanti hanno pronostico una stagione ormai finita per lui, il calciatore è convinto di poter bruciare le tappe e di poter tornare in campo già a gennaio. Se cosi fosse sarebbe un vero e proprio record, si tratterebbe di un recupero in appena 4 mesi, troppo pochi? Non lo sappiamo ma l’importante è che il ragazzo torni quando sarà veramente recuperato e abile per poter giocare. La sua voglia è invidiabile e dimostra, semmai ce ne fosse stato bisogno, di come il brasiliano abbia affrontato questo brutto infortunio, con fiducia e ottimismo. Ma bruciare i tempi non avrebbe senso, anche se la mancanza di Dodò si sente eccome.

