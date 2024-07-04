Prandelli: "Palladino è furbo ed ha idee. Kean? Il suo ruolo deve essere ben definito"

Kean? Si deve specializzare nel ruolo perchè devono i ruoli devono essere ben definiti. Potenzialmente è un buon colpo

L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel corso dell'evento per il Premio Fair Play Menarini soffermandosi sull'eliminazione dell'Italia dall'Europeo e sulla nuova Fiorentina di Palladino. Queste le sue dichiarazioni:

"L'Italia all'Europeo? Grande solidarietà a Luciano perchè so cosa vuol dire. Diventiamo grandi tifosi della Nazionale solo quando ci troviamo nelle competizioni ma poco negli altri periodi dell'anno quando c'è da organizzare.

Mancata grinta? Purtroppo nell'ultima partita si è avuta una sensazione di impotenza. Anche a vederla da casa sembravano catatonici, è difficile capire.

La nuova Fiorentina di Palladino? Palladino ha dimostrato capacità e di avere idee ed è furbo quindi ci troveremo bene sicuramente.

LA ROMA SI MUOVE PER SORLOTH CHE PIACE ANCHE ALLA FIORENTINA

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