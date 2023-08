Prandelli contro l’operazione di mercato: “Vlahovic varrà più di 100 milioni. Ma quale scambio con Lukaku”

Uno scambio tra Vlahovic e Lukaku? L’ipotesi di mercato è suggestiva, visti nomi in ballo e le squadre coinvolte, ed dunque inevitabile che si scatenino giudizi di addetti ai lavori e non solo sulla bontà (o meno) dell’eventuale operazione tra Juventus e Chelsea.

Tra questi, c’è anche quello di Cesare Prandelli che ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Non rinuncerei a Dusan per Lukaku. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile. DV9 ha 23 anni, Lukaku 30. Il serbo in prospettiva può diventare più forte del belga. E quando si toglierà un po’ d’ansia, varrà più di cento milioni. Poi se Lukaku andasse alla Juventus non sarei sorpreso”