Prandelli: “Ottimista per la prossima stagione, Pioli una garanzia. Kean vincerà la classifica marcatori”

Giornata speciale per Cesare Prandelli, uno degli allenatori più amati della storia recente della Fiorentina, che oggi celebra il suo compleanno. Nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola, l’ex tecnico gigliato ha condiviso le sue sensazioni sulla stagione ormai alle porte. Queste le sue parole:

“La sensazione è molto buona – ha dichiarato Prandelli –. Mi sembra che gli acquisti siano stati mirati per un’idea di gioco ben precisa. Stefano è una garanzia assoluta di esperienza, competenza, di capacità e sono molto molto ottimista. Mi auguro che l’obiettivo sia importante”.

Sul tema degli spareggi, Prandelli ha aggiunto: “La programmazione sarà stata fatta con l’obiettivo di arrivare pronti. Chiaro che non avrai i 90 minuti nelle gambe come l’avversario, ma per un’ora il divario tecnico può fare la differenza. Ci sono sempre delle incognite ma questo tipo di spareggi li devi sempre vincere”.

Commentando le possibili scelte in attacco del nuovo tecnico viola, l’ex commissario tecnico della Nazionale ha spiegato: “Sono cose molto intriganti perché nei cambi puoi cambiare anche sistema di gioco senza snaturare la tua voglia di fare calcio come squadra. C’è molta imprevedibilità. Non vai a prendere doppioni ma alternative competitive. Succederà che spesso ci saranno molti dubbi sulla scelta degli undici e questo è un vantaggio per la Fiorentina”.

Infine, una previsione sulla prossima classifica marcatori di Serie A: “Io punto su Kean per la classifica dei marcatori perché ha fatto un campionato di grande continuità. Ha acquistato fiducia nei propri mezzi. È stata molto più importante la Fiorentina per Kean dal mio punto di vista e quindi ha fatto bene a riflettere prima di decidere di andar via. Ha mostrato grande maturità, vorrà ripetersi e credo che sarà ancora molto molto protagonista”.