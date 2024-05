Prandelli: “La Fiorentina è una seconda pelle per me, stasera so che mi emozionerò tantissimo”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina: “Forza viola sempre, testa fredda e cuore caldo, ci vuole calma ed attenzione stasera. La Fiorentina è potenzialmente più forte, ma non c’è una ricetta magica che ti assicura la vittoria di sicuro. Bisogna pensare da squadra per portare una gioia enorme ad una città che non vede l’ora di festeggiare. Italiano ha fatto 3 anni ottimi e se vincerà sarà ricordato come uno dei migliori degli ultimi anni a Firenze, rivedo in lui la stessa unione che contraddistingueva il mio gruppo. Noi potevamo andare in finale nel 2008 perché eravamo più forti, peccato ma è stata la più bella esperienza della mia vita. La vedrò da solo perché ho bisogno di emozionarmi da me senza nessuno, farò i miei scongiuri. Se vedo la Fiorentina il cuore mi batte sempre forte.”