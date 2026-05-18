Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"

L'ex tecnico viola ha parlato del futuro della Fiorentina con Vanoli o con un nuovo tecnico

L'ex tecnico viola Cesare Prandelli ha analizzato l'attualità della Fiorentina, partendo dall'ultimo successo di campionato: “La sfida con la Juventus prova che nel momento in cui il gruppo ritrova la giusta serenità, il valore dei singoli emerge inevitabilmente. Questo match non va dimenticato, anzi deve fare da base. Dobbiamo essere lucidi: d'accordo, l'annata è stata deludente, però le competenze e i valori tecnici all'interno di questo organico ci sono eccome”.

Spostandosi poi sul futuro della panchina e sulla programmazione societaria, Prandelli ha voluto blindare l'attuale allenatore: “Il mio augurio è che Vanoli possa rimanere al suo posto, dal momento che ha portato avanti un ottimo percorso. Da lì, muovendosi in sinergia con Paratici, si potrà gettare le fondamenta per una Fiorentina competitiva e futuribile. Vanoli ha dimostrato serietà e linearità nelle scelte. Ha lavorato con i minuti contati e, in certi frangenti, si è trovato isolato. Ha affrontato un cammino decisamente in salita, ma ha tutti i motivi per essere fiero del percorso che ha tracciato”.

Infine, l'ex CT si è espresso sul destino dell'attaccante viola, mettendo in chiaro le priorità: “Un giudizio su Kean? Il bene della Fiorentina viene prima di ogni singolo elemento. Tutto ruota intorno agli stimoli e alla fame che un calciatore del suo calibro deciderà di mettere in campo”