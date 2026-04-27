Prandelli promuove Vanoli: "Ha grandi meriti, pensavamo che non sarebbe riuscito a portare punti"

"Se il futuro è con Paratici l'esperienza di quest'anno può servire"

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato a Radio Anch’io Sport: “È stata una stagione da incubo per tutti i tifosi viola, grandi meriti vanno dati a Vanoli per la salvezza. Fino a tre mesi fa tutti pensavamo che non sarebbe riuscito a portare punti. Invece, con difficoltà, però è stato bravo a fare punti, valorizzare giocatori e creare un gruppo importante. Se il futuro è con Paratici l’esperienza di quest’anno può servire”.