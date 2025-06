Prandelli: “Pioli garanzia, farà sognare i tifosi. Dzeko un campione, Fazzini pronto per Firenze”

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto alla presentazione del libro ‘I protagonisti del calcio romantico’ di Marco Lanza. Queste le sue dichiarazioni raccolte all’evento:

“Pioli è una garanzia assoluta, dal punto di vista professionale e umano. Chi meglio di lui può far ricominciare a sognare? E i tifosi della Fiorentina ne hanno un grande bisogno. Lui ha grandi capacità di valorizzare le individualità, riuscirà a essere un valore aggiunto”.

E sui nuovi acquisti: “Quando un campione come Dzeko resta ancorato a certi valori e vuole dimostrare di essere ancora all’altezza, è una garanzia. Dipende tutto da lui e dalle sue capacità di capire i momenti in cui sarà indispensabile. Sono contento perché ha grande classe. Fazzini ha qualità non indifferenti sotto il profilo tecnico e del comportamento. Secondo me è pronto per Firenze”.