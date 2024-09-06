Cesare Prandelli torna in panchina: sarà il nuovo allenatore della Nazionale non profit

L'ex tecnico della Fiorentina e della Nazionale ha un nuovo incarico in panchina a partire da questa stagione

Cesare Prandelli ha lasciato il mondo del calcio dopo l'esperienza in viola del 2021 in cui si è dimesso, ma ora torna in panchina. Infatti, come riportato da Sportmediaset, l'ex viola è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Non Profit. L'ex tecnico della Fiorentina guiderà la squadra composta da volontari, ex calciatori e personaggi noti del mondo del calcio, impegnata nella realizzazione di "eventi benefici e sportivi a sostegno di progetti condivisi dagli appartenenti alla nazionale stessa". Prandelli prende il posto di Alberto Zaccheroni, che diventa a sua volta CT Onorario e Ambasciatore della Nazionale Italiana Non Profit e il 14 settembre sarà celebrato in Piazza Duomo, a Milano, con la consegna di una targa da parte del Presidente del CSI Milano Massimo Achini in occasione dell’evento "CSI Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia".

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