Lupoli: “Prandelli alla Fiorentina? Chi meglio di lui conosce la piazza e sa entrare nell’ambiente?

17 Dicembre · 14:30

"Fiorentina? Non so se sia una questione di allenatore"

Arturo Lupoli, ex attaccante della Fiorentina e attuale allenatore del Parma under 17, ha parlato a SportItalia del difficile momento della viola e di un eventuale ritorno di Prandelli sulla panchina. Ecco le sue parole.

“Chi meglio di Prandelli conosce la piazza? Chi meglio di lui sa entrare nell’ambiente viola? Non so se sia questione dell’allenatore nel momento specifico della Fiorentina, è una situazione che vedendola da fuori è difficile dare qualsiasi tipo di giudizio. Sicuramente qualcosa non sta funzionando e spero che gli addetti dall’interno facciano le scelte più opportune”.

