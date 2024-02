Prandelli: “Italiano è migliorato molto, alla Fiorentina serve l’attaccante. Sembra si sia retrocessi…”

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato da Scandicci in occasione del quarto anniversario della scuola calcio di Alberto Di Chiara, queste le sue parole raccolte da TMW:

“La Fiorentina è forte, non in crisi. Qualche risultato così ci può stare, deve solo avere in mente l’obiettivo finale della stagione. Fino ad una settimana fa era quarta in classifica… non è che ora è retrocessa. Bisogna pensare sempre all’obiettivo massimo, poi vedremo la classifica. Ma la Fiorentina è molto forte”.

Come ha visto Belotti?

“Ha esperienza e molte motivazioni, può servire tantissimo”.

Cosa manca per il salto a Italiano?

“Il terzo anno di solito cerchi di raccogliere il lavoro. Al di là del momento particolare, lui è maturato molto anche da un punto di vista gestionale. Per trovare l’alchimia giusta devi trovare le misure giuste in un ruolo fondamentale, ovvero in attacco”.

Bonaventura e Nico Gonzalez stanno mancando?

“Jack è un giocatore di esperienza e qualità, anche quando non sta bene dice di essere a posto. Hanno capacità tecniche e di personalità, non soffrono la grande squadra”.

Come sta Prandelli?

“Sto benissimo, senza nostalgia. Seguo il calcio ma lo vedo con occhi diversi, non ho ripensato al mio ruolo”.

Similitudini fra Fiorentina e Parma?

“La Fiorentina per tradizione, blasone e storia deve offrire un calcio che coinvolga la gente e Parma lo stesso. Lì sono molto esigenti, professionalmente è stimolante”.

Beltran e Belotti insieme?

“A me piace che ogni tanto si cerchi una strada diversa per non dare riferimenti. Se sta facendo questo esperimento è perché ha necessità di capire come si può muovere la doppia punta”.

Il caso rinnovo può influenzare Bonaventura?

“Non credo, ha esperienza e grandi capacità gestionali anche di queste situazioni. Non credo crei problemi”.

PARLA IL DIRETTORE SPORTIVO DEL CAGLIARI