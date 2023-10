Prandelli rivela: “Una volta ho visto un film sull’alluvione e mi ha fatto capire come sono i fiorentini”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’ex mister della Fiorentina Cesare Prandelli. Questo il passaggio su quello che ha capito dei fiorentini: “Io in sintonia con i fiorentini? I primi mesi ero in difficoltà perchè eravamo terzi e mi dicevano che andava tutto troppo bene. Ovviamente, con ironia. Una sera ero a casa, guardavo una trasmissione sull’alluvione. E vidi una scena che mi fece capire cosa sono i fiorentini. Come sono caratterialmente i fiorentini? Firenze una delle città più generose al mondo. Lo dice la storia di questa città”.

