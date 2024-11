Prandelli: “Fiorentina unica squadra ad avere 13 italiani in rosa. Bravo Palladino a mettersi in discussione”

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A soffermandosi sulla stagione strepitosa di Moise Kean e sul momento positivo della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Kean? L’ambiente conta molto, e Firenze può offrire qualcosa in più. Qui si respira calcio 24 ore su 24. Kean ha l’opportunità di essere più libero in attacco rispetto al periodo in cui giocava nella Juventus. Oggi è il giocatore di maggior rilievo nel reparto offensivo e gode della stima di tutti. L’unico aspetto che gli è mancato finora è stata la continuità nella sua carriera.”

“La Fiorentina così in alto in classifica? Ci speravo, ma non me lo aspettavo. Palladino ha dimostrato grande capacità nel mettersi in discussione, un aspetto che ho apprezzato molto. A Firenze sanno di calcio e hanno preso decisioni ponderate. Inoltre, la Fiorentina si distingue in Italia per avere circa 12-13 giocatori italiani in rosa, un altro elemento che considero un grande punto a favore.”

