Sentite Capuano: “Parisi quasi un figlio. Ho inciso nella scelta di andare alla Fiorentina. È devastante”

Il noto allenatore, Ezio Capuano, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Bruno per parlare della stagione positiva della Fiorentina e soffermandosi sulle difficoltà di Fabiano Parisi che ha allenato ai tempi di Avellino. Ecco le sue parole:

“Palladino? Ha vissuto come ho già detto ad un’altra radio, viene dalla sofferenza e si è fatto da solo nel mondo del calcio. Sia da calciatore che da allenatore. A Monza ha dimostrato di essere un predestinato e lo ha di nuovo dimostrato quando alla Fiorentina stava facendo male. Lui è andato avanti passando alla difesa a 4 e trovando la quadra: bisogna dire soltanto chapeau alla Fiorentina perchè nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere la Fiorentina a -1 dalla capolista. Dopo una campagna acquisti a dir poco positiva e quindi complimenti a Pradè, con scelte coraggiose. Ora è anche una bella squadra da vedere.

Kean? Bravo chi l’ha preso e mi sembra un giocatore totalmente diverso quindi complimenti a Palladino ed al suo staff. Per me è l’attaccante italiano più forte in assoluto. Un giocatore devastante.

Parisi? Fabiano è un giocatore fortissimo e la Fiorentina ha fatto un investimento importante. Per me è quasi un figlio ed ho inciso molto in questa scelta di andare alla Fiorentina quando davanti a lui aveva Biraghi. Lì ha dimostrato carattere e personalità, è chiaro che poi quando vai a prendere un giocatore come Gosens in quel ruolo può avere delle difficoltà. E’ un giocatore devastante e se il minutaggio deve essere questo conviene sia al giocatore che alla Fiorentina che vada a giocare.”

