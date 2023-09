Graziani contro Prandelli: “Ma quale stress, non mi fate ridere. Con milioni di stipendio che sofferenze…”

Nella mattinata Cesare Prandelli ha spiegato (SOTTO LE SUE PAROLE) i motivi che lo hanno portato alle dimissioni da allenatore della Fiorentina nella stagione 2020/2021. Su questo tema ha detto la sua opinione Ciccio Graziani a Radio Bruno per commentare la vicenda, queste le sue parole:

“L’allenatore soffre? Ma non mi fate ridere, prende 200 mila euro al mese ma che sofferenza, se le cose vanno bene ti fanno sentire un re, ti pagano profumatamente. Non voglio entrare nella mente di Prandelli o di un altro tecnico, questi hanno guadagnato cifre enormi, quando dicono che si sono stufati vanno a casa. Lo stress? Perchè chi va a cogliere i pomodori per 1200 euro al mese non ha lo stress? Oppure chi fa il pilota, chi fa il chirurgo non hanno stress? L’allenatore fa il mestiere migliore del mondo, il più bello. Gli allenatori di oggi guadagnano tanto, mica come ai miei tempi, ma io non mi lamento, ogni giorno apro gli occhi e ringrazio dio…”